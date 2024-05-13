За последние два дня враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы.

Российские захватчики значительно усилили обстрелы Волчанской громады. О ситуации в Волчанске и окружающих населенных пунктах рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире КИЕВ24.

"В течение вчера и за сегодня враг сбросил на город и на окружающие населенные пункты 22 управляемых авиационных бомбы", - отметил он.

Волошин добавил, что враг также атакует эти населенные пункты из реактивных систем залпового огня, из артиллерии и беспилотников.

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"Ну и также враг пытается распространить панику среди населения - распространяет фейки и недостоверную информацию. Нужно доверять информации только из проверенных источников", - отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Харьковщине - новости

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, в приграничной полосе Харьковщины сейчас продолжаются жестокие бои. Оккупанты пытаются закрепиться в некоторых селах. Президент отметил, что в окрестностях города Волчанск ситуация очень сложная, город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных в городе.

Как отмечал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

Он отметил, что за двое суток удалось эвакуировать из громады более 4000 человек. В то же время в Волчанске еще остаются около 500 жителей.

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