В субботу, 1 апреля, украинские, западные и российские источники отмечали, что зимнее наступление РФ в Украине не привело к воплощению в жизнь целей, поставленных Кремлем, - захвату к 31 марта всей территории Донецкой и Луганской областей.
Из-за провального наступления в России скоро возможны кадровые изменения в высшем военном руководстве, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Растущие в России спекуляции по поводу изменений в российском военном командовании, вероятно, указывают на то, что Россия вскоре может произвести перестановки в своем высшем военном руководстве из-за неудавшегося зимнего наступления", - поделились аналитики.
Наступление России на Украину - что нужно знать
Вражеская зимняя наступательная операция стартовала на Донбассе в начале февраля. Украинская сторона предупреждала, что сначала российские власти хотят захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в войне Украины против РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое наступление противника.
Стоит отметить, что одной из приоритетных целей противника является город Бахмут Донецкой области.