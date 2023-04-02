Противнику не удалось до конца марта захватить весь Донбас.

В субботу, 1 апреля, украинские, западные и российские источники отмечали, что зимнее наступление РФ в Украине не привело к воплощению в жизнь целей, поставленных Кремлем, - захвату к 31 марта всей территории Донецкой и Луганской областей.

Из-за провального наступления в России скоро возможны кадровые изменения в высшем военном руководстве, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Растущие в России спекуляции по поводу изменений в российском военном командовании, вероятно, указывают на то, что Россия вскоре может произвести перестановки в своем высшем военном руководстве из-за неудавшегося зимнего наступления", - поделились аналитики.

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Наступление России на Украину - что нужно знать

Вражеская зимняя наступательная операция стартовала на Донбассе в начале февраля. Украинская сторона предупреждала, что сначала российские власти хотят захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в войне Украины против РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое наступление противника.

Стоит отметить, что одной из приоритетных целей противника является город Бахмут Донецкой области.

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