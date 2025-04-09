Россия могла перебросить свои войска из Курской области в Донецкую, но выбрала другой путь, считает эксперт.

Наступление россиян на Сумскую и Харьковскую области - "абсолютно прогнозируемое". Главная цель оккупантов там - создать больше сложностей для Сил обороны Украины в Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Я бы не сказал, что это можно охарактеризовать как наступление. Надо (россиянам - УНИАН) растягивать силы и средства Сил обороны Украины. Надо создавать дополнительные места напряжения. Год назад была такая же цель наступления на Харьков, чтобы заставить Силы обороны растянуться", - сказал он.

Крамаров отметил, что тогда россиянам не хватило масштабов, чтобы начать оттягивать украинские силы. И поэтому сейчас они решили изменить подход, увеличив количество своих сил, считает эксперт.

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"Тем более, что их силы уже были туда стянуты с целью вытеснения нас с плацдарма на Курщине. После этого оставался выбор - либо перебрасывать эти силы куда-то, например, в Донецкую область, либо пытаться дальше давить на Сумщину и Харьковщину. Я так понимаю, что россияне выбрали второй вариант. И сейчас будут давить, где-то пытаться перейти госграницу. Возможно, захватить какие-то села", - добавил Крамаров.

Наступление РФ на севере: что известно

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сирьский сообщил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Он отметил, что враг не собирается останавливаться, несмотря на дипломатические усилия по урегулированию войны.

Между тем аналитик DeepState Руслан Микула сообщил, что оккупанты штурмуют село Басовка Сумской области. Этот населенный пункт, расположенный в Юнаковской общине, является крупнейшим селом на границе.

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