Эксперты отмечают, что Россия таким образом пытается подготовить почву для наступательных действий, ведь при отсутствии зданий оборона территорий становится более сложной.

Вернув себе большую часть Курской области, российские войска используют этот импульс для наступления на Сумскую область Украины. При этом, как пишет The Times, в последние недели они проводили постоянные бомбардировки приграничных сел, заставив тысячи людей бежать или эвакуироваться в город Сумы. По данным местных организаций по оказанию помощи, в конце прошлого месяца ежедневно эвакуировалось почти 500 человек.

Андрей Киченко, живший в селе Новодмитровка менее чем в 8 километрах от российской границы, рассказал, что его село теперь лежит в руинах, и он был одним из последних, кто уехал.

"Они бросали в нас все, что у них было — планирующие бомбы, снаряды, беспилотники", — рассказал он.

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По его словам, беспилотники постоянно кружили над селом, выискивая на земле признаки жизни, на которые можно было бы сбросить боеприпас. В конце концов он понял, что умрет, если останется.

Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, сказал, что одна из причин, по которой Россия также может предпринимать такие согласованные усилия по уничтожению деревень вдоль границы, заключается в том, чтобы подготовить почву для наступательных действий. Если там нет зданий, то оборона этих территорий становится более сложной.

"К настоящему времени подобная тактика стала обычным делом для России", — сказал он.

Как отмечает The Times, Россия уже делала безуспешную попытку захватить Сумы весной 2022 года. Хотя город находится сравнительно недалеко от российской границы, он хорошо укреплен минными полями и сетями траншей и имеет преимущество в виде естественных препятствий, таких как леса и холмистые местности.

"Несмотря на заявленное стремление к миру, силы Кремля наступают на нескольких фронтах, главным из которых, по-видимому, является возобновление наступления на Сумскую область. Предполагается, что на границе находится 67 000 российских солдат, включая две бригады морской пехоты, 155-ю и 810-ю, недавно передислоцированные с восточного и южного фронтов", - говорится в статье.

В прошлое воскресенье 35 человек погибли в центре города Сумы в результате двух ракетных ударов. Доступ в город также жестко ограничен СБУ,, из-за опасений по поводу шпионов и диверсантов.

Тем не менее, жизнь в городе безопаснее, чем в окрестностях, хотя иногда это мало утешает тех, кто был принудительно эвакуирован и оказался без дома или дохода, пишет издание. Многие тысячи людей покинули город после полномасштабного вторжения, но за последние месяцы из близлежащего региона прибыло еще больше людей, и становится все труднее разместить их всех.

"Этот регион очень аграрный, поэтому многим людям трудно жить в городе, где они находятся вдали от своих животных и ферм", — сказал Георгий Михновский, менеджер по работе с клиентами благотворительной организации Pluriton, помогающей перемещенным лицам. "Многие из них думают, что скоро вернутся домой. Но я не уверен, что они действительно понимают, что происходит".

Весеннее наступление россиян

Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, войска КНДР улучшили свою подготовку и изменили тактику на фронте.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев считает, что врагу так и не удастся создать так называемую "буферную зону", о которой мечтает кремлевский диктатор Владимир Путин.

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