Ситуация на севере Харькова должна стать для всей страны холодным душем - и в вопросе фортификаций, и в вопросе мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
По его словам, украинское государство должно превратиться в "тотальную машину сопротивления".
"И все силы должны быть направлены на фронт. Иначе не будет никакого "после победы", - резюмировал военный.Видео дня
Ранее Жорин указывал на преимущества и недостатки армии РФ. По его словам, россияне не могут восстановить то количество бронированной техники и танков, которые уничтожаются на фронте.
Как сказал военный, "врага нельзя недооценивать, но и нельзя забывать - непобедимых врагов нет".
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Россия наступает на Харьковщине, в ВСУ рассказали о боях на пограничье. Там отметили, что обстановка остается сложной, впрочем, Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи, а также наносят врагу поражения.
Сейчас в Харьковской области продолжаются оборонительные операции в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка и приграничных поселков.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что происходит в Харьковской области. По его словам, противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства.
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