Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях.

Украинские бойцы продолжают удерживать Бахмут Донецкой области, там идут позиционные бои, российские войска пытаются захватить город.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, россияне сосредотачились на ведении наступления на пяти направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Война в Украине - ситуация на фронте 14 марта

В Генштабе подробно рассказали о ситуации на самых "горячих" направлениях:

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на Бахмутском направлении враг продолжает пытаться захватить город Бахмут, украинские защитники защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромовое и Орехово-Васильевка;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях РФ осуществила безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка;

на Купянском и Лиманском направлениях в течение суток войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

"Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ удерживает группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления", - информируют в Генштабе.

Бои за Бахмут - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте и поддержали позицию по дальнейшему удерживанию и защите Бахмута.