Для врага Бахмут является политическим и психологическим моментом, считает Черник.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас очень тяжелая. Город-крепость является стратегической точкой, откуда очень удобно вести оборону, но и отход из Бахмута не приведет к катастрофе.

"Ситуация на самом деле очень тяжелая, и это логично. Путин отдал то ли 9-й, то ли 10-й приказ наконец выходить на административные границы Донецкой области, а они сделать этого не могут. Необходимо еще оккупировать по меньшей мере 10 тысяч квадратных километров. Бахмут – объективно стратегическая точка. Для них это уже и политический, и психологический момент", – подчеркнул Черник в эфире "Эспрессо".

Эксперт напомнил, что Бахмут – это возвышенность, и оттуда очень удобно держать оборону. По его словам, сейчас там "перемалывается колоссальное количество живой силы и техники врага".

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"Вместе с тем, если будет принято решение на тактический отход с той точки, катастрофы не будет. Нам крайне важно выиграть войну. Сражения могут быть проиграны. Мы не имеем права на поражение в этой войне", – резюмировал Черник.

Бои за Бахмут

14 марта 2023 года состоялось очередное заседание Ставки, на котором обсудили ситуацию в Бахмуте. Все члены Ставки поддержали дальнейшую оборону и удержание города-крепости.

Накануне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении острая, но контролируемая. Однако бои там идут круглосуточно.

В то же время военный эксперт Иван Ступак говорит, что в результате городских боев Бахмуту может грозить судьба разрушенной Марьинки. По его словам, городские бои – "одни из самых страшных боев, которые можно себе представить".

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