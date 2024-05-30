Он заявил, что тактика россиян по сравнению с Бахмутом немного изменилась.

Заместитель командира батальона 57 бригады с позывным Марцин рассказал, что в начале наступления 10 мая российские войска стремительно смогли продвинуться к городской застройке Волчанска, параллельно проводя обстрелы гражданской инфраструктуры.

"Сначала противник напирал с такой силой, что это даже поражало. Шли колоннами по 30-40-60 человек. У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было. Если бы мы имели столько пехоты, можно было бы уже и выйти на границы - и даже с меньшими потерями, чем понес враг", - рассказал он hromadske.

Живая сила и средства противника, по словам Марцина, здесь существенно превосходят украинские. Постоянно работает артиллерия, танки и летят КАБы.

Видео дня

По его утверждению, это все летит по жилым домам.

"Если Бахмут держался полгода или даже больше, то Волчанск они превратили в такой "Бахмут" за 5 дней. В городе же нельзя построить полноценные фортификационные сооружения, а уличные бои - самые тяжелые", - заявил Марцин.

Он рассказал, что тактика россиян немного изменилась.

"В Бахмуте они работали преимущественно силами "Вагнера", который шел большими силами напролом. А вот в Волчанске оккупанты стараются не вступать в прямой бой - обходят, делают засады. Если бы это была имитация вторжения, где-то бы проводили атаки липовые, пытались бы ввести в заблуждение, растянуть фронт. На самом же деле здесь сосредоточено много силы - это не просто оттягивание наших подразделений, это открытие нового фронта", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Логистические маршруты врага в приграничье Харьковщины уже частично перерезаны, но враг пытается пепегруппироваться и поддерживать свою активность. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери и чтобы у него было в меньшей степени боекомплектов, оружия. Прикладываются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами", - рассказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: