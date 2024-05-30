Есть информация, что оккупанты хотят усилить направление подразделениями Тихоокеанского флота РФ.

Логистические маршруты врага в приграничье Харьковщины уже частично перерезаны, но враг пытается пепегруппироваться и поддерживать свою активность. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери и чтобы у него было в меньшей степени боекомплектов, оружия. Прикладываются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами", - рассказал он.

По его информации, там немало уничтожено уже сил врага за последние дни. Только за минувшие сутки было уничтожено более 150 человек, также уничтожено немало техники: танк, 9 артисистем, 20 автомобилей, 3 единицы спецтехники и 9 укрытий и блиндажей с врагом.

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Вместе с тем, подчеркнул Волошин, враг пытается поддерживать свои активные штурмовые действия на этом направлении, осуществляет маневрирование, в частности, перемещение резервов с полигонов и подразделений, которые есть на других направлениях. В частности поддерживает свои действия 44-м и 11-м армейскими корпусами.

"Однако этого всего им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть вероятная информация, что также он будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота РФ, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи приграничья", - сказал Волошин.

Представитель ОСГВ "Хортица" также рассказал о ситуации на Лиманском направлении.

"На этом направлении за минувшие сутки произошло 9 боестолкновений. Попытки российских оккупантов продвинуться в районе Тернов, Торска и Серебрянского леса успеха не имели. Однако враг проводит активные боевые действия, пытается усилить передний край обороны, проводить штурмовые атаки в районах Торска и Серебрянского леса, накапливая при этом силы и средства", - рассказал Волошин.

По его словам, враг проводит попытки продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу.

"Однако наши воины держат врага под огневым контролем, дают ему адекватный огневой ответ и улучшают свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев. На том направлении враг пытается прорваться к городу Северск. Однако врага удается сдерживать", - отметил военный.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Вблизи северных границ Харьковщины враг развернул большую группировку войск. 10 мая РФ активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

21 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны заставили врага значительно снизить активность и частично вернули позиции, захваченные оккупантами.

24 мая британская разведка сообщила, что во время наступления на Волчанск Россия задействовала "Африканский корпус". В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал, что противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

По словам Сырского, враг с разных направлений начал перебрасывать резервы. Кроме того, по его информации, в районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне.

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