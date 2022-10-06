Он считает, что оккупантов могли отправить на Берислав.

В Херсонской области российские захватчики "исчезли" из временно оккупированной Новой Каховки.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес", - написал он.

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По предварительной информации Хланя, всех оккупантов отправили на Берислав, где "ничего не происходит и паники нет".

"Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вчера в оперативном командовании "Юг" официально подтвердили, что украинские защитники освободили Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую Александровку, Малую Александровку и Давидов Брод.

По данным разведки Британии, 2 октября ВСУ приступили к новой фазе наступательных операций в области. Они оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед.

В разведке считают, что российские командиры, вероятно, видят растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем.

По мнению офицера ВСУ Виктора Трегубова, после освобождения Берислава вражеские войска будут полностью отрезаны на правом берегу Днепра.

Между тем эксперты американского Института исследования войны отмечают, что ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине, продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

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