В разговоре с ФСБшником он заявил, что российские генералы тупы для комбинаций украинских воинов.

Экс-главарь "ДНР", офицер российского ГРУ Игорь Безлер разозлился из-за беспорядка в российском командовании и небоеспособности подразделений "второй армии мира".

Главное управление разведки перехватило один из разговоров оккупанта, в котором тот мечтает о расстреле министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Во время разговора с кадровым ФСБшником по имени Андрей Безлер заявил, что военное руководство РФ виновно за небоеспособность армии.

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"Сначала нужно расстрелять Шойгу, за ним Герасимова, бл*дь, потом половину вашего ФСБ, нах*й, повесить, вот тогда начнем воевать... Для наших долбо*бов из Министерства обороны любая выдумка укр*в - высшая математика. Они же тупые, бл*дь, олени. Вот, Герасимовы и прочая шло*бень такие же тупые. Наш президент, ершик с усами П*ськов (спикер Путина Дмитрий Песков - УНИАН), бл*дь, такой же дебил, бл*дь, как Медведев. У нас руководство - дебилы, бл*дь", - заявил Безлер.

Кто такой Игорь Безлер

В июне 2014 года в городе Горловка Донецкой области Безлер возглавил группировку боевиков. По данным СБУ, было установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

В октябре прошлого года прокуратура сообщила о подозрение Игорю Безлеру.

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