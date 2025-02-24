Глава разведки отметил, что РФ понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально.

Российская Федерация не может быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому ей нужна пауза для восстановления сил и работы над ошибками. Об этом начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил во время Специальной встречи YES 24 февраля, стрим с которой обнародовал Telegram-канал Новости.LIVE.

"РФ понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально. Не буду говорить, что России ничего не удается, что у них все плохо. Это не так. Они движутся вперед. Но это движение не такое уж значительное. Оно недостаточно для достижения быстро их стратегической цели. Поэтому ей нужна пауза", – сказал глава разведки.

По его словам, паузу россияне используют для восстановления сил, работы над ошибками, попытаются дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

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"И тогда у них появляется окно возможностей для того, чтобы достичь своей стратегической цели. То, что они декларируют, что их цель – полная оккупация Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и удержание контроля над временно оккупированной Автономной республикой Крым – это не так. Им нужно гораздо больше. Достичь этого просто в войне не удается, и это факт. Поэтому нужна пауза", – пояснил Буданов.

Завершение войны в Украине

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине в 2025 году возможно. Однако для этого, по его словам, нужно принять необходимые меры. В частности, нужно усилить санкции против России и дать нашей стране гарантии безопасности, что сделает невозможным новую агрессию РФ.

Между тем в России намекнули, что снова могут начать войну после перемирия. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия стремится к долгосрочному мирному соглашению по Украине, которое направлено на устранение "первопричин конфликта". В то же время, по его словам, быстрое прекращение огня приведет к такому же быстрому возобновлению боевых действий в будущем.

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