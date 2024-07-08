Нет уверенности в том, как Россия будет действовать в будущем.

Руководители оборонных ведомств НАТО видят "окно" для подготовки к нападению России, которое постоянно закрывается. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на нескольких министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, руководитель оборонного ведомства Эстонии Мартин Херем называет главную проблему в конексте вероятного наступления России на страны НАТО.

"Есть только один фактор, который мы можем изменить: наша готовность. Мы можем поддерживать Украину, но однажды (Россия - УНИАН) выйдет оттуда", - подчеркнул Херем. Видео дня

В свою очередь министр обороны Швеции Микаэль Байден указывает на "окно возможностей" для стран НАТО.

"Это окно возможностей для нас, чтобы укрепить и построить более сильную национальную оборону, которая будет использована НАТО как средство сдерживания. Поэтому это скорее окно для того, чтобы действовать сейчас, а не ждать", - подчеркнул военный.

Между тем генерал Эйрик Кристофферсен, министр обороны Норвегии, говорит, что он "спокойно" относится к тому, что масштабное вторжение России в ближайшей перспективе вероятно.

"На наших границах нет обычной угрозы... 80 процентов этих подразделений сейчас развернуты в Украине, и многие из них были уничтожены в Украине", - отмечает Кристофферсен.

А вот министр обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что за исключением некоторых гибридных операций, Хельсинки пока не видит "непосредственной военной угрозы" против своей страны, "но даже быстрые изменения возможны".

"Россия, безусловно, оценивает возможности и потенциал западных вооруженных сил как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы можем оценить развитие военного потенциала России, но, естественно, трудно оценить намерения российского руководства. Нет уверенности в том, как Россия будет действовать в будущем", - констатирует военный.

Вероятное нападение России на страны НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что не видит угрозы нападения России на страны Альянса. По его словам, НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Также УНИАН сообщал, что Варшава заявила о риске нападения России. Как сказал министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский, "опасность больше, чем некоторые люди об этом думают".

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