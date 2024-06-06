По словам генсека Альянса, НАТО является сильнейшей военной силой в мире.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не видят прямой угрозы со стороны РФ для стран-членов. Об этом он заявил во время визита в Финляндию, пишет Yle.

Во время совместной пресс-конференции с президентом страны Александром Стуббом генсек сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России нет. По его словам, НАТО является сильнейшей военной силой в мире.

В то же время Стубб отметил, что лучшим способом для предотвращения войны является подготовка к ней. Он считает, что сейчас нет угрозы для стран Северной Европы или Балтии со стороны страны-агрессора.

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Угроза со стороны РФ для стран НАТО

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Такие же слова он использовал пять лет назад на саммите, где отрицал возможное нападение России на Украину.

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сошли с ума совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь понимаете? Бред собачий... Вы смотрите потенциал НАТО, смотрите потенциал России", - сказал он.

В свою очередь посол Латвии в Украине Илгварс Клява заявил, что сейчас его страна защищена как никогда раньше. В то же время он подчеркнул, что Латвия не готова к войне на 100%, ведь это невозможно.

"В сегодняшних обстоятельствах Латвия в военном отношении защищена как никогда раньше. Я имею в виду, что мы являемся членами альянса НАТО, мы работаем вместе с нашими партнерами, мы вкладываем значительные ресурсы, деньги в наши Силы обороны. Дело в том, что это процесс. Нельзя говорить, что мы готовы на 100%. Ни одна страна в мире не готова. Всегда есть технологические усовершенствования, изменения на современном поле боя, изменения в военной тактике, технике, технологиях и т.д.", - отметил он.

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