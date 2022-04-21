Пока ситуация стабильно опасная, отметил глава Николаевской ОВА.

На сегодня нет информации о том, что российские оккупанты собираются нападать на Николаев.

Об этом в интервью каналу "Украина 24" сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сейчас нет информации, что враг собирается нападать. Если он будет собираться, мы это будем видеть и будем принимать соответствующие решения. По нашему направлению мы этого не видим. Идут бои, они идут на границе Херсонской и Николаевской областей, поэтому ситуация пока стабильно опасная", - заявил он.

Чиновник также сказал, что будет думать над вопросом своего похода в политику только после победы Украины в войне.

"Ничего не планирую и этого не планировал. Сначала победа, потом будем думать. Могут убить завтра. Планировать можно только до победы. Будет победа - будем думать дальше. Работает большая команда - городская, областная, районная. Очень много людей на месте работает ради победы", - сказал он.

Напомним, РФ вторглась в украинское государство рано утром 24 февраля.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Николаеве. Украинские военнослужащие давали отпор врагу.

В апреле мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что в областном центре из-за вражеских обстрелов погиб 81 мирный житель, среди жертв есть ребенок.

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