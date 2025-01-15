Семья погибшего не знает, как вернуть его тело обратно в ЦАР.

Наемник из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана погиб на войне против Украины. Теперь его семья столкнулась с безвыходной бюрократической борьбой за возвращение тела из России.

Об этом рассказал Диоген Нгамана, брат погибшего, в интервью "Радио Свобода".

Диоген поделился с журналистами, что его брат отправился в Россию, чтобы поступить там в университет. Тем не менее из-за нехватки денег осенью прошлого года он присоединился к российской армии и отправился воевать против Украины.

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Через несколько месяцев Диоген получил сообщение на русском языке: "Привет, Деррик погиб".

"Я не мог поверить, что Деррик погиб в бою, и это меня сломало... Не только меня, но и всю семью", - заявил он.

Диоген отметил, что Деррику было 32 года. У погибшего остались двое детей.

"С Божьей помощью, думаю, они смогут выжить", - сказал он.

В издании подчеркнули, что семья Нгаманы уже долгое время не может вернуть тело Деррика. По словам Диогена, бюрократические проблемы возникли как со стороны РФ, так и ЦАР.

"Мы в неопределенности", - добавил он.

В издании отметили, что Нгамана был одним из тысяч иностранных бойцов, которых вербует Россия для войны против Украины. Российская ЧВК "Вагнер" способствовала росту влияния Кремля на континенте.

Этот инцидент стал первым подтвержденным случаме гибели наемника из Центральноафриканской Республики в боях на Курщине после операции Вооруженных сил Украины в августе 2024 года.

Журналисты выяснили, что Нгамана погиб 15 ноября в селе Новоивановка в Курской области. Украинские силы захватили эту территорию.

По данным издания, Нгамана ранее служил капралом в Вооруженных силах Центральноафриканской Республики, которых тренировали наемники "Вагнера". Отмечается, что наемникам за подписания контракта с российской армией обещают вознаграждение в размере 2 000 долларов за подписание контракта и ежемесячную зарплату в 2 200 долларов, а также медицинскую страховку и паспорта РФ для наемника и его семьи.

Некоторые наемники из африканских стран подписали контракты с российской армией под угрозой депортации или были завербованы после того, как попали в российские тюрьмы. Другие просто искали "легких денег", подчеркнули в издании.

Иностранные наемники на войне против Украины

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что российский диктатор Владимир Путин не отпустил сирийских наемников в Украине защищать режим Башара Асада, пока его свергали повстанцы. В ЦНС напомнили, что лидер Кремля не впервые предает "союзников" ради достижения хоть какого-то успеха на фронте в Украине.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины выяснили, как россияне доставляют наемников из КНДР на фронт. Отмечается, что их перевозили без боевого распоряжения.

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