Серб ехал на войну помогать "братушкам", но быстро разочаровался в увиденном на фронте.

Российская армия, воюющая в Украине, построена на лжи и смерти. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал сербский наемник с позывным "Драган", который около полугода провел на фронте в Украине в 2022-23 годах.

История "Драгана" наглядно показывает, как сербы из чувства неуместного доверия к России несут непоправимые потери на войне в Украине, сталкиваясь с систематическим нарушением обещаний со стороны "братьев".

"Человеческая жизнь для них так же ценна, как и во времена [Иосифа] Сталина", - сказал "Драган".

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По словам серба, он поехал на войну, потому что был привлечен перспективой "помощи братскому русскому народу" и возможностью получить российский паспорт, который ему обещали. "Зарплата и деньги не были моим мотивом", - сказал он.

Формально "Драган" подписал контракт не с Министерством обороны РФ, а с частной военной компанией "Редут". после этого его приписали к подразделению 1-й диверсионно-разведывательной десантно-штурмовой бригады "Волки", а тренировки новобранцев проводили инструкторы Сил специальных операций российской армии. После двух месяцев тренировок в январе 2023 года серба вместе с другими отправили в Украину.

"Драган" воевал под Лисичанском и под Авдеевкой. Их также отправили в Соледар, который был захвачен российскими войсками в январе 2023 года. По его словам, он насчитал примерно 70 других сербов в течение своего восьмимесячного опыта в российской армии, 15 из них погибли за этот короткий срок. Многих из них отправили в бой с гораздо меньшей подготовкой и совершенно неподготовленными к бою.

"Мы единственные, кто прошел [полные два месяца] обучения, - сказал Драган. "У других это было от пяти до 14 дней".

Типичным примером лжи россиян, о котором рассказал "Драган", был случай с сербом по имени Эмрах Зорнич. СМИ утверждали, что он погиб, пытаясь "оказать помощь раненым и мирным жителям" Донбасса. Но "Драган" говорит, что Зорнич был бойцом. К тому же Зорнич прошел лишь "послеобеденную подготовку", прежде чем получил оружие, "и все". Хотя Зорнич был мусульманином, российские СМИ, в России его хоронили по православному обряду, вероятно, по политическим причинам.

После шести месяцев пребывания в Украине, в июне 2023 года, "Драган" был разочарован тем, что он увидел в российской армии. С его точки зрения, "бизнес и коррупция процветают", а "русские, как мы, сербы, их представляем и считаем, существуют в очень малом проценте". По его словам, ему также было понятно, что он никогда не получит российский паспорт, который ему обещали.

Перед возвращением в Сербию "Драгану" выдали документ о том, что он работал в московской компании Monte Gradnja на случай, если у сербских властей появятся к нему "вопросы".

Иностранцы в российской армии

Как писал УНИАН, кроме отравленных пророссийской пропагандой сербов, которые идут умирать за Россию добровольно, россияне пытаются привлекать на фронте других иностранцев, но чаще всего ложью. В последнее время громкую огласку получила проблема десятков, если не сотен граждан Индии, которых ложью заставили записаться в армию РФ.

Также мы рассказывали, что в Волчанске ВСУ заметили наемников из Египта, которых использует РФ. Россияне продолжают вербовать иностранцев для войны в Украине.

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