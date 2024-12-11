Асад просил Путина предоставить ему военную помощь.

Правитель РФ Владимир Путин не помог своему союзнику диктатору Башару Асаду во время наступления повстанческих сил в его стране. Так, глава Кремля даже не отпустил сирийских наемников на помощь регулярной армии Сирии.

Как пишет Центр национального сопротивления, Асад обратился к Путину с просьбой отпустить сирийцев, участвующих в войне в Украине, а также оказать военную помощь. Глава РФ отказал союзнику и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хоть какого-то успеха на фронте в Украине. Ранее он не пришел на помощь Армении, поскольку все боеспособные российские части находятся на поле боя ради захватнических амбиций Кремля.

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"Центр национального сопротивления отмечает, что результатом правления Путина будет полная изоляция России и превращение ее в слабое региональное государство. Упадок империи начался именно из-за безумного стремления Путина и окружения захватить наше государство. Однако и это сделать им не удастся", - подытоживается в сообщении.

Ситуация в Сирии

Как писал УНИАН, 8 декабря государственное телевидение Сирии сообщило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада. В эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

В Кремле подтвердили, что Асад получил убежище в России.

Business Insider писал, что конец режима Асада в Сирии является стратегическим провалом со стороны РФ.

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