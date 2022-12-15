Женщина отметила, что ее не пытали, но давили морально.

Пара пенсионеров из Любимовки Херсонской области прожили семь месяцев в российской оккупации. Захватчики жестоко допрашивали и пытали местных жителей.

Мария в интервью Украинской правде рассказала, что ее и Ивана россияне держали, потому что у них якобы была информация об авиаударе оккупантов. Захватчики требовали отдать телефоны, угрожали обысками, а когда получили то, что хотели, то похитили супругов.

Мужчину заставили надеть на головы кофты, после чего посадили в машины, возили по деревне и стреляли в воздух, чтобы запугать. По словам женщины, их привезли в школу, где завели в кабинет. Оккупанты выдалбливали дыры, чтобы держать там пленных.

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"Подвели и сразу бросили под пол", – рассказала Мария.

Время от времени россияне допрашивали супругов об авианалетах, детях и украинских военных. Оккупанты просмотрели телефоны и обвинили женщину в работе на Украину.

"Меня не били – меня давили морально", – отметила пенсионерка.

Спустя четыре часа под полом женщина стала жаловаться на нехватку воздуха. Она отметила, что стала терять сознание. Россияне достали ее из ямы, чтобы привести в сознание.

Позже пришел кто-то из руководства оккупантов и заявил, что на супругов донесли.

"Тебя, тварь, надо расстрелять. Из-за таких, как ты, гибнут наши люди", - звучало в адрес супругов от некоторых оккупантов, но были и те, кто их защищал.

Освобождене Херсона - что известно

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился в оккупации с первых дней вторжения РФ в Украину. После деоккупации в населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия.

21 ноября стало известно, что в Херсоне обнаружили еще четыре помещения, где оккупанты незаконно удерживали людей и подвергали их жестоким пыткам.

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