За сутки в Европе получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями.

Генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир сообщил, что над больницей была сбита ракета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Вечером над "Охматдетом" была сбита ракета. Был такой сильный и мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе и побило окна на 9-м этаже... Мы всех детей держали в бомбоубежище, и никто не пострадал", - заявил Солдат.

По его словам, это нонсенс, что над детской больницей летают ракеты, и их должны сбивать силы противовоздушной обороны.

"Сейчас мы проводим эвакуацию", - добавил гендиректор.

Жовнир также сообщил, что больница получила по меньшей мере три обращения о ранении детей - из Бородянки и Клавдиевого.

Дежурный врач "Охматдета" Андрей Высоцкий сообщил, что "в европейском городе, в Европе за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями".

"Двое из них эту ночь не пережили. Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи... А одну из них отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться", - констатировал врач.

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