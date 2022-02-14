Национальная полиция Украины будет работать в усиленном режиме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Что это означает на практике: увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах, развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране, взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления", - написал Клименко.
По его словам, такие меры принимаются с целью более оперативного реагирования на любые угрозы безопасности граждан.
Усиленный режим несения службы продлится с 14 по 19 февраля.
Угроза полномасштабного наступления России
11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" на наступление.
В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.
Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.
Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".
По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.
США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.