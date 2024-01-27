Снаряды к этим пушкам Россия может получать из КНДР.

Российские оккупанты в боях против ВСУ начали использовать редкие советские пушки М-46 калибра 130 миллиметров. В то же время, как пишет издание Defence Express, пока неизвестно, какое вероятное количество М-46 расконсервировал враг.

Как отмечает издание, эти пушки изготавливались с 1946 по 1950 годы, имеют нестандартный как для сухопутных войск армии РФ калибр 130 миллиметров, на хранении россияне имели лишь 350 орудий этого типа.

В то же время аналитики указывают на проблему с поставкой снарядов к этой пушке из-за нестандартного калибра. Отмечается, что россияне под эти пушки могли найти снаряды в собственных запасах, в то же время не исключается и вариант, что они могли попросить снаряды к М-46 у Северной Кореи.

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"Как утверждает The Military Balance 2023, КНДР располагает и теми же буксируемыми М-46, и сразу тремя типами САУ калибра 130-мм - M-1975, M-1981 и M-1991. Однако, конечно, снаряды к М-46 россияне могли импортировать также", - пишут аналитики DE.

Заявленная дальность стрельбы М-46 составляет до 27 км обычным обломочно-фугасным снарядом и 37 км при использовании активно-реактивных снарядов.

Поэтому, как говорится в материале Defence Express, россияне решили расконсервировать свои М-46 сразу по двум мотивам – высокий уровень потерь от контрбатарейного огня ВСУ, и заявленный показатель дальности стрельбы этих пушек.

Ранее Россия расконсервировала древний самолет

Аналитики Defence Express в начале ноября сообщили, что россияне расконсервировали и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55"Геофизика". Первый полет М-55 "Геофизика" состоялся в 1988 году, а в 2017 году появилась информация, что его якобы отправили на консервацию из-за"отсутствия заказов на научные исследования".

Как отмечали эксперты, доступных Москве спутников слишком мало, поэтому в Минобороны РФ достали советские самолеты для разведки, в частности речь идет о советском самолете М-55 "Геофизика". Отмечается, что особенность этих самолетов в том, что они летают на высоте до 21 километра, а средств для их поражения нет.

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