ВСУ в течение 22 июля нанесли четыре авиационных удара по опорным пунктам оккупантов на Херсонщине и по скоплению живой силы и техники на Николаевщине.
Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.
"Зафиксировано потери врага в количестве 93 рашистов, реактивной системы залпового огня "Град", 3 БТР-82, 2 мощных самоходных пушек "Пион", 6 единиц автотехники и склада с боеприпасами", - сказано в сводке.
В командовании также отметили, что опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минируют побережье.
При этом в штормовом Черном море продолжают караулить два ракетоносца с 16-ю "Калибрами", количество больших десантных кораблей увеличилось до двух.
Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов опроверг сообщения о наступлении россиян на Херсонском направлении.
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