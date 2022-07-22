Украинские авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 35 российских оккупантов и ударе по двум складам боеприпасов врага в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook относительно итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 21 июля.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая.

"Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой", - рассказали в Командовании.

К вечеру враг нанес авиационный "удар отчаяния" в районе Потемкиного. Украинские военнослужащие потерь не понесли, а оккупанты ретировались.

"Зато наши авиаторы в течение боевого дня нанесли восемь ударов по вражеским позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано пять ударов, а вертолетными парами - три", - говорится в заметке.

Кроме того, в Командовании сообщили: "Нанесено поражение по пяти опорных пунктах и двух складах боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине".

Всего украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач.

"Пока подтверждено потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица "Мста-С", два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь - автомобильной техники. Окончательные потери доразведываются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по скоплению вражеской силы и техники.