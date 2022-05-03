По данным СМИ, он погиб в боях под Харьковом.

2 мая погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игр Непокоренных" Андрей Котовенко.

Об этом сообщает Warrior Games: Team Ukraine в Facebook.

"Украина вновь несет невосполнимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает собрата. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, который отдал свою жизнь за наше будущее!"- отмечается в сообщении.

По данным издания "Фокус", Котовенко погиб в боях под Харьковом.

Известно, что Котовенко получил тяжелое ранение в боях в районе донецкого аэропорта.

Впоследствии мужчина представлял Украину на "Играх Непокоренных". В 2021 году завоевал бронзовую медаль в жиме лежа, а в 2020 выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

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