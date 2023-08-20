Защитники показали видео, как российских захватчиков настигла кара за то, что ездили по украинским степям.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода "оштрафовали" российских захватчиков, грубо нарушавших правила дорожного движения в украинских степях. Соответствующее видео обнародовала официальная страница бригады.

"За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Получилось метко и громко", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как российская БМП перемещается где-то в прифронтовой зоне. Съемка с беспилотника показала многочисленные нарушения со стороны захватчиков: невключенный указатель поворота, обгон на железнодорожном переезде, езда против направления одностороннего движения, превышение скорости и парковка в неположенном месте.

Именно во время парковки и произошел взрыв, разорвавший вражескую БМП на куски. Причина взрыва из-за качества видео не очень ясна. Вероятно, машина наехала на российскую же мину, или же оккупантов таки достали украинские артиллеристы, или операторы дронов-камикадзе.

Ситуация на фронте - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло более трех десятков боевых столкновений. Наступательные действия вели как украинские подразделения, так и российские захватчики. В частности, россияне пытались снова оккупировать село Урожайное, которое украинская армия освободила несколько дней назад.

По данным американского Института изучения войны, украинским силам удалось преодолеть широкие минные поля по крайней мере на двух участках Южного фронта. Вероятно, после этого темпы контрнаступления несколько ускорятся, считают аналитики.

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