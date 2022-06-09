Военный эксперт рассказал, какие самолеты может получить Украина.

Передача Украине мощных американских истребителей F22 позволила бы переломить ход войны с Россией в воздухе, считает военный эксперт Петр Черник.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По прогнозу эксперта, Украина таки получит западные истребители, вопрос только во времени.

"Сверхсовременные самолеты F22 предусмотрены только для американского использования, но даже две такие машины смогли бы переломить ход войны в нашу пользу", - убежден военный эксперт.

Он рассказал, что следующая модель самолета F-35 - облегченный клон F22. При этом Черник усомнился, что Украине передадут эти модели. В то же время самолеты F-16 или даже F-15 станут нам вполне приемлемыми и нужными, по ним "удочку" уже бросили, объясняет эксперт.

"Если вы обратили внимание на слова министра обороны сегодня, то там в самом конце есть информация о том, что мы смотрим в сторону авиационных комплексов и нас интересуют средства радиоэлектронной борьбы", - добавляет специалист.

"Это важно, ведь чтобы авиация работала по-настоящему эффективно, нам крайне важно "подавлять" вражеское ПВО", - говорит Черник, добавляя, что одной авиации сегодня мало, поэтому она должна идти в комплексе со средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Командующий Национальной гвардии штата Калифорния (США) генерал-майор Дэвид Болдуин призвал Запад как можно быстрее рассмотреть возможность передачи Украине истребителей.

Как сообщал УНИАН, украинская власть во время переговоров с западными партнерами настаивает, что стоит как можно скорее начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины на западных самолетах.