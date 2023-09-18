Российские оккупанты уже нанесли непоправимый вред экологии региона.

Российские захватчики разрушают берега реки Молочная, чем совершают экоцид возле Мелитополя. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты совершают экоцид вблизи Мелитополя - разрушают берега молочной", - подчеркнул Федоров.

В частности, мэр отметил, что таким образом российские захватчики прикрываются "заботой" об экологии.

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"На самом деле - планируют использовать воды реки Молочная для наполнения оросительных каналов. Такое решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море и повлияет на грунтовые воды", - отметил Федоров.

По его словам, российские оккупанты уже нанесли непоправимый вред экологии региона, в том числе, засорили аграрные земли минами и оборонительными сооружениями, устроили полигоны на землях Приазовского нацпарка и опустошили оросительные каналы, взорвав Каховскую ГЭС.

"Экоцид на временно оккупированных территориях - это еще одно преступление, за которое Эрефия должна отвечать перед всем миром", - сообщил мэр.

Экоцид, осуществляемый оккупантами

Ранее председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив сообщила, что в Кременной Луганской области, которая по состоянию на сейчас оккупирована российскими войсками, должен был быть нацпарк. Теперь Кременские леса похожи на ад: окопы, блиндажи и сгоревшие деревья.

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