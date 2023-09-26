Российские захватчики принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

В Запорожской области российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, в качестве своих огневых позиций. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита", - говорится в сообщении.

Так, в Генштабе отметили, что в населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные подворья, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

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Ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери российских оккупантов. Захватчики судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые бы командование могло перебросить на этот участок фронта.

Аналитики ISW в своем отчете отметили, что 18 сентября на Таврическом направлении, которое включает Запад Запорожья, за сутки РФ потеряла 313 военных. Это намного превысило предыдущие потери, когда силы обороны уничтожали по 200 вражеских солдат в день.

Оборонительные действия на этом участке фронта ведут российские Воздушно-десантные войска, тогда как для "прикрытия" частей прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными. Отмечалось, что это может понадобиться россиянам при возможном уходе.

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