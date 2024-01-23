Также нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции противника.

За прошедшие сутки, 22 января, авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному артиллерийскому средству и одной радиолокационной станции противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что за прошедшие сутки всего враг нанес три ракетных и 65 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Купянском направлении силы обороны отбили 4 атаки врага.

На Лиманском направлении враг атаковал возле Тернов Донецкой области и еще совершил 5 попыток штурмов вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. Успеха не имел. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 7 атак неподалеку Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении велись бои неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 21 атаку. На Запорожском направлении оккупанты совершили одну неудачную попытку штурма в районе Работиного.

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