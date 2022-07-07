В этом помогают местные коллаборанты, "ждуны русского мира".

В городе Кременная на Луганщине оккупанты устроили террор и расстреливают людей на улицах.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

О таких фактах мы узнаем все чаще и чаще. Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, которые сдают население с проукраинской позицией, указывают точные адреса – отметил Гайдай.

По его словам, тех, кто не хочет работать при оккупационному режиме, заставляют выходить путем угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.

Мужчины, которые соглашаются, обычно получают повестки – добавил Гайдай.

Бои за Донбасс: последние события

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что уход ВСУ из Лисичанска – это вопрос правильного возвращения Донбасса. Сейчас враг имеет преимущество в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли.

Напомним, 3 апреля стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны ресурсы.

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