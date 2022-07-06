Сейчас оккупанты имеет преимущество в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли.

Отступление Вооруженных сил Украины из Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного его возвращения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Bild.

По его словам, сейчас оккупанты имеет преимущество в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли. При этом Подоляк подчеркнул, что 90% потерь составляют потери от артиллерийских ударов.

Советник главы ОП отметил, что качество управления войсками и планирования операций у украинцев намного выше, чем у россиян, а имея "относительный паритет в вооружениях, ВСУ смогут выбить врага".

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Проблема России, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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