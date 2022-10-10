Граждан призывают быть ответственными и с пониманием отнестись к ограничениям.

На Киевщине с сегодняшнего дня увеличено количество нарядов полиции на улицах в вечернее и ночное время.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.

В сообщении сказано, что после массовых обстрелов врагом Киевской области, энергосистема области работает в чрезвычайном режиме, поэтому возможны временные отключения электроэнергии.

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"Призываем всех граждан сегодня до 22.00 уменьшить потребление электроэнергии. Это поможет снять нагрузку на систему и позволит быстро восстановить инфраструктуру. Советуем на это время воздержаться от использования энергозатратных приборов - бойлеров, электрообогревателей, стиральных машин, электрочайников. Энергетики и аварийные службы активно работают над восстановлением сети", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "с сегодняшнего дня мы увеличим количество нарядов и будем выводить их на улицы именно в вечернее и ночное время, чтобы обеспечить безопасность общества", - говорится в сообщении.

Полиция Киевщины призывает граждан быть ответственными и с пониманием отнестись к ограничениям.

Удары российских оккупантов по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в своем Telegram-канале глава полиции Киевской области Андрей Небытов написал, что сегодня оккупанты совершили 23 ракетных удара по территории Киевщины. "9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры, 33 дома повреждены, 8 человек травмированы, один человек погиб", - отмечал он.

Небытов заметил, что большинство ракет были обезврежены Силами противовоздушной обороны.

Враг попал в критическую и гражданскую инфраструктуру региона. Зафиксированные разрушения, под завалами находились люди. Также есть жертвы и пострадавшие.

Кроме того, в Киеве и области частично отсутствует электроснабжение.

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