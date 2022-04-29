Свежий перехват СБУ в очередной раз разрушает миф российской пропаганды о "денацификации" Украины.

Российская Федерация набирает в армию "асвабадителей" сторонников нацизма. Миф о "денацификации" в очередной раз разрушен.

Об этом свидетельствует перехват телефонного звонка оккупанта, опубликованное СБУ.

Спецслужбе удалось перехватить телефонный разговор контрактника из российской глубинки Ивана Клименко с матерью.

"Нам надо всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину надо вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с Земли стереть", - заявил оккупант.

Во время разговора российский нацист заявил, что хочет ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев.

Захватчик добавил, что имеет несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях, чтобы "не светиться".

В СБУ отмечают, что среди опубликованных в соцсеть фото – его изображение в военной форме и фото с нацистской символикой.

Иван Клименко служит в 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой Вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что на Харьковщине бойцы ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

Он добавил, что задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. По словам Синєгубова, оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: