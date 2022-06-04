Враг продолжает обстрелы окрестностей Харькова.

На Изюмском направлении Харьковской области российские войска несут значительные потери среди живой силы и бронированной техники.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время информационного телемарафона.

"У нас снова раздавались обстрелы. Обстрелы были по окраинам города Харькова, Шевченковский, Киевский районы. Так же было несколько ракетных ударов по Харьковскому району. Очень сильно враг обстреливает Золочев, снова Чугуевский район и Лузовский. То есть у нас по области не спокойно", - заявил он.

Кроме того, по словам Синегубова, украинские вооруженные силы ведут активные боевые действия на севере области, на северо-восточном направлении, на Изюмском направлении, где враг несет значительные потери среди живой силы и среди бронированной техники. Там, как отметил председатель ОВА, украинские военные не пропускают оккупантов в Донецкую и Луганскую области.

Как сообщал УНИАН, по данным Харьковской ОВА по состоянию на утро 3 июня на Харьковщине в результате российских обстрелов за сутки погиб один человек, шестеро получили ранения.

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