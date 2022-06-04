На Харьковщине продолжаются бои, однако украинские военные отбили атаки оккупантов.

На Харьковщине за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 10 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. На Харьковщине за 100 дней войны погибло 38 детей. Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забранную детскую жизнь", - подчеркнул он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки во время обстрела Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок, а всего в Балаклее 8 раненых.

Кроме того, еще двое раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.

По его словам, в течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском, также по Харьковскому району нанесен ракетный удар - повреждены дома, но без пострадавших.

"На Харьковщине продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отбиты. Наши защитники держат позиции", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в Харькове оккупанты разрушили единственный в Украине музей Есенина.

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