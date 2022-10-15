Кроме того, украинцев пытались подкупить бесплатной едой.

В обмен за голоса на псевдореферендуме российские оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей.

Об этом сообщает пресс-центр на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в ходе стабилизационных мер на деоккурованной Херсонщине сотрудники СБУ нашли еще одну штаб-квартиру оккупантов в селе Новоалександровка.

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Помещение сельского совета они использовали как базу для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

"Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении", - пояснили в спецслужбе.

Также украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

"Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям. Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащего РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали двери, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за", - говорится в сообщении.

Так, СБУ уже задокументировала эти преступления и получила списки, установочные данные и всю необходимую информацию на каждого коллаборанта.

"Все причастные к преступлениям против основ национальной государственности будут непременно наказаны", - подчеркнули в СБУ.

Ситуация на Херсонщине

Как известно, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины, среди которых и Херсонщина, псевдореферендумы, после чего объявили об их аннексии.

Несмотря на это Вооруженные Силы Украины продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

12 октября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные Силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

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