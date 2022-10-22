Украинские защитники сбили четыре ракеты над Одесской область и одну – над Николаевской.

На юге украинские зенитчики уничтожили пять вражеских ракет.

Об этом сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".

"22 октября, в 07:00, враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре ракеты над Одесской областями, одну – над Николаевской", – говорится в сообщении.

Массированный ракетный удар России по Украине 22 октября

Утром 22 октября россияне атаковали территорию Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр".

По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с 7 до 11 утра 22 октября украинские защитники уничтожили 18 крылатых российских ракет.

В частности сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет российских оккупантов, летевших на Киев.

Тем временем в Одесской области из-за ракетного удара, нанесенного сегодня российскими оккупантами, разрушен один из объектов электроснабжения, который обеспечивает электричеством Одесский район.