Противник стремится возобновить железнодорожные пути снабжения.

На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются помешать украинским защитникам выйти к государственной границе и в тыл своей группировки в районе Славянска. С целью восстановления железнодорожных путей снабжения враг планирует прокладывать дополнительные ветки.

Об этом рассказал пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

"На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей", — рассказали в Генштабе.

Противник также осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры. Удары наносились в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба сказано, что оккупанты сосредоточили усилия на трех направлениях — Славянском, Бахмутском и Северодонецком. В отдельных оперативных районах продолжаются сражения. Из-за высоких потерь командование РФ было вынуждено вывести отдельные подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса из зоны боевых действий для восстановления боеспособности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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