Потерь в рядах ВСУ нет.

За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

Украинские воины на обстрелы не отвечали из-за того, что они не представляли угрозы для жизни и здоровья, утверждают в штабе.

Потерь в рядах ВСУ не зафиксировано.

С начала суток 27 ноября боевики один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

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Автор: Юрий Годован