За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.
Украинские воины на обстрелы не отвечали из-за того, что они не представляли угрозы для жизни и здоровья, утверждают в штабе.
Потерь в рядах ВСУ не зафиксировано.
С начала суток 27 ноября боевики один раз открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.
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