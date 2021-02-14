Украина понесла новые потери на Донбассе / фото УНИАН
Возле населенного пункта Новолуганское в зоне ООС трое украинских бойцов сегодня погибли от подрыва на взрывчатке.
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Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".
«Во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели бойцов сейчас выясняются.
Командование ОТГ «Север» выразило соболезнования родным и близким погибших воинов.
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