Обстоятельства гибели бойцов сейчас выясняются.

Возле населенного пункта Новолуганское в зоне ООС трое украинских бойцов сегодня погибли от подрыва на взрывчатке.

Читайте такжеПутин сделал новое заявление о судьбе Донбасса

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

«Во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели бойцов сейчас выясняются.

Командование ОТГ «Север» выразило соболезнования родным и близким погибших воинов.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров