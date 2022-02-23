С начала суток оккупанты уже 59 раз нарушали "тишину", 54 из них - с применением тяжелого вооружения.

На Донбассе сегодня, 23 февраля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых - с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты обстреливали позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Золотого, Попасной, Южного, Песков, Светлодарска, Богдановки, Мариуполя, Станицы Луганской, Счастья, Авдеевки, Марьинки и Гранитного.

Отмечается, что Объединенные силы контролируют ситуацию и "адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага".

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области оккупационные войска обстреляли населенные пункты Зеленополье и Николаевку, попали в детсад и жилой дом. Известно, что одна женщина получила ранения.

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