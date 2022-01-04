В частности, оккупантами вдоль линии соприкосновения увеличено количество снайперских пар.

На период новогодних праздников российско-оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности, оккупантами вдоль линии соприкосновения увеличено количество снайперских пар.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что командование Вооруженных сил Российской Федерации "продолжает содержать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".

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"В частности, на период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения", - отмечают в украинской разведке.

Также отмечается, что оккупантами развернуты дополнительные элементы системы разведки вдоль линии соприкосновения, увеличено количество снайперских пар.

"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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