На Донбассе 11 января погиб воин ВСУ / фото УНИАН
В районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой области сегодня смертельное ранение получил украинский военный.
Об этом в Facebook сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
Боец погиб в районе населенного пункта Пески около 15:30.
"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В делегации выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.
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