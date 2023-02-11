Речь идет о трех населенных пунктах на Луганщине и четырех городках Донецкой области.

На Донбассе украинские военные отбили атаки российских войск в районах семи населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 11 февраля по состоянию на 6:00. Отмечается, что враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, вчера украинские войска отбили вражеские атаки близ Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, ранее Главное управление разведки спрогнозировало существенное обострение на фронте в феврале-марте. В ГУР также подтвердили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов получил задачу от Путина захватить Донбасс до марта.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты продолжают удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

В свою очередь, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объектах противника.

В Генштабе также напомнили, что за минувшие сутки, 10 февраля, Россия выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых - по использованию беспилотников "Shahed-136".

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