Сейчас самой большой проблемой является то, что некоторые территории все еще заминированы.

Сейчас на деоккупированных от оккупантов территориях продолжается поиск тел погибших героев.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко непосредственно находится на локациях в деоккупированных территориях Харьковщины и Донетчины, где вероятно есть погибшие, которых разыскивают близкие.

"Сейчас самой большой проблемой является то, что некоторые территории все еще заминированы. Несмотря на это, мы продолжаем работать, ведь должны вернуть каждого героя домой, чтобы семьи смогли как можно скорее достойно почтить память павших за Украину бойцов", – отметил Котенко.

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Отмечается, что работа над поиском и идентификацией тел военнослужащих продолжается. К ней также присоединились специалисты поисковых групп, местные координаторы во главе с Котенко.

Напомним, стало известно сколько погибших воинов Украины уже вернули из РФ. В частности из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали".

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