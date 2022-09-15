Эксперт прогнозирует, что весной начнется новое наступление оккупантов.

У российский войск стоит задача не потерять временно оккупированные территории Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак.

Он считает, что вся надежда оккупантов на осенне-зимний период и РФ рассчитывает снова начать крупные наступления уже весной.

"Не исключаю какие-то попытки контрнаступления на отдельных направлениях, на узких участках фронта они еще могут идти вперед. Но основная задача у них - это удержать то, что они сейчас захватили, и большая надежда у них на такие явления как "генерал грязь и "маршал мороз". Они дадут возможность отдохнуть российским войскам", - заявил он.

Ступак прогнозирует, что весной начнется новое наступление оккупантов.

"Весной будет повторное наступление уже с новыми силами, импортозамещением. Но HIMARS - это штука, которая работает и днем, и ночью, и в грязь, и в мороз. Поэтому расчитывать на то, что ВСУ остановятся, имея 30 таких установок, очень наивно", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, во время процесса подготовки к контрнаступлению на Харьковщине учитывались немало факторов, в частности передислокация войск противника и его слабые места на фронте.

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