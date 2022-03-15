Трагедия произошла несколько дней назад, отметил бывший заместитель генпрокурора.

В Черниговской области руководитель Репкинского районного общества охотников Анатолий Кульгейко подорвал себя ручной гранатой вместе с оккупантами, которые ворвались в его дом, и погиб.

Мужчина использовал гранату после того, как оккупанты ворвались к нему в дом и потребовали списки охотников, очевидно, чтобы потом пустить в ход репрессии, написал на своей странице в Facebook бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

По его данным, трагедия произошла 10 или 11 марта. Экс-чиновник добавил, что охотник уже был похоронен в Репках.

"…банда орков ворвалась в дом… Кульгейко Анатолия Ивановича. Потребовали от него списки охотников, очевидно, - для последующих репрессий. В ответ Анатолий Иванович послал русский корабль нах*й и взорвал ручную гранату. Погиб сам и отправил в ад несколько фашистов. Мокшане своих 200-х и 300-х забрали…", - добавил Сакварелидзе.

Напомним, российские войска утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Чернигов.

Часть территории Черниговской области оказалась под контролем противника.

12 марта стало известно, что в регионе Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта и захватили более 10 единиц вражеской техники.

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