Только на Бахмутском и Авдеевском направлениях отбито более 50 атак врага за сутки.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло в общей сложности 84 боевых столкновения

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, больше всего враг атаковал на двух направлениях-Бахмутском и Авдеевском. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники отбили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отбито 23 атаки", - информирует Генштаб.

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На Марьинском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь силы обороны отразили девять атак.

На Купянском направлении враг штурмовал в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 12 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты три раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работиного и Новопрокоповки Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Как сообщили Генштаб, за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и восемь авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив один ударный БпЛА типа Shahed-136/131, вражеский дрон уничтожен.

Сиитуация на фронте по состоянию на 28 ноября - главные новости

Количество ликвидированных врагов выросло за минувшие сутки на 860 человек. Боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по состоянию на утро сегодняшнего дня ориентировочно составили 326 440 человек личного состава. Также за прошедшие сутки уничтожено еще 3 танка оккупантов, 3 боевые бронемашины, артисистему и автотехнику с автоцистернами.

В свежем отчете американского Институт изучения войны говорится, что мощный циклон повлиял на темп боевых действий в Украине, но не остановил их. В частности на Херсонщине ВСУ удачно использовали ухудшение погодных условий, чтобы закрепиться на позициях левого берега Днепра. Как отмечает ISW, несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей линии фронта, хотя и немного медленнее из-за снега и плохой видимости.

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