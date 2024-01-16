По его словам, нужно внимательно следить за некрологами в российских пабликах после этого разгрома.

Уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем до сих пор обрастает версиями. Впрочем, на бортах были знаковые люди.

Как рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA, доподлинно неизвестно, как именно уничтожили две российские "птички". Есть много версий, например, о том, что двумя военными самолетами российской армии эффективно отработала украинская система типа Patriot. Озвучивалась и версия о"дружеском огне". Впрочем, эксперт в это не верит по двум причинам, поскольку Ил-22, и А-50 в течение длительного времени, фактически в течение двух лет, летали по тому же маршруту. Операторы системы ПВО России четко понимают, где какие цели летают, каким маршрутом.

Селезнев отметил, что Украина уже имеет кейс успешного применения так называемых блуждающих комплексов ПВО типа Patriot. Известно как минимум две такие истории. Одна из них произошла над территорией Брянской области, когда в течение короткого времени было уничтожено несколько российских самолетов и вертолетов такой системой ПВО. Второй кейс - это уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков над территорией Херсонской области, которые летели запускать управляемые авиационные бомбы нашими защитниками в районе Крынков.

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"Поэтому я не исключаю, что и на этот раз использовали комплекс Patriot. В любом случае мы должны понимать, что у россиян а-50 всего девять единиц. Все ли они находятся в боеготовом состоянии, я не могу подтвердить. Обычно в небо они поднимают чуть больше четырех. Потеря одной такой единицы, стоимость которой измеряется, по разным оценкам, от 300 до 500 миллионов долларов, – очень болезненная история. К этому следует добавить состав экипажа Ил-22. Что такое Ил-22? Это самолет, который является своеобразным воздушным командным пунктом. Кто находился в нем в момент, когда по нему был нанесен удар, неизвестно. Пожарные машины, машины скорой помощи были отправлены к аэродрому посадки этого Ил-22. Мы слышали это в радиоперехвате. Будем следить за некрологами в российских пабликах о гибели тех или иных должностных лиц. А на борту этого командного пункта точно были знаковые должностные лица", - отметил эксперт.

Он добавил, что стоит вспомнить историю с "прилетом" по военному аэродрому в Саках. После атаки была подтверждена гибель заместителя командира 43-й авиационной бригады - именно она дислоцируется в Саках. Затем появилась информация о похоронах командира полка радиотехнической разведки из Севастополя после того, как был нанесен соответствующий удар по командному пункту в районе Юхариной балки в Севастополе.

"В любом случае новость об А-50 и Ил-22 – это отличная новость. И я уверен, что дальше будет больше", - подытожил эксперт.

Уничтожение самолетов Ил - 22 и А-50 - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 января украинское военное командование официально подтвердило уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезное повреждение самолета воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

В одночасье в России запустили фейк, что это российские силы случайно сбили а - 50.сообщалось, что это делается для того, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

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